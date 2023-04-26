Депутата парламента Петербурга Елену Рахову допрашивают по делу о мошенничестве

В петербургской школе №619 проводятся проверки. Директора, заместителя и депутата ЗакСа проверяют по делу о мошенничестве.

По данным следствия, директриса Ирина Байкова и заместители, а также депутат ЗАКСа и куратор Калининского района по линии образования и соцвопросам Елена Рахова присвоили 28 миллионов рублей.

Как пишет Mash на Мойке, эти деньги по документам проводились как зарплаты несуществующим работникам. Они были в штате, но являлись друзьями и родственниками выше названных.

Заведено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.