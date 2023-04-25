В Петербурге задержали вандала из федерального розыска

В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

По имеющейся информации, все случилось 24 апреля днем на улице Ефимова. Полицейские там задержали находящегося в федеральном розыске 19-летнего уроженца города Выборга Ленинградской области.

Как поясняют в ведомстве, еще 21 января мужчина в офисе банка целенаправленно повредил дверь и разбил окна. Это преступление по статье о вандализме.

Задержанный доставлен в отдел полиции. О факте задержания сообщено инициатору розыска, говорят в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пожар в Кировском районе Петербурга произошел сегодня, 25 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в своих социальных сетях.