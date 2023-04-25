В Петербурге продолжают гореть машины

Пожар в Кировском районе Петербурга произошел сегодня, 25 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в своих социальных сетях.

По имеющейся информации, сигнал о возгорании поступил в 17:41 из Кировского района. Возгорание произошло возле здания на проспекте Маршала Жукова, 20. Как выяснилось, в автомобиле марки «Фольксваген» сгорели сгораемые части.

В 17:50 пожар удалось ликвидировать. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее сообщалось, что сегодня произошёл пожар в пятиэтажном доме в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Специалистам приходилось тушить пламя в течение 42 минут. Подробнее об этом происшествии вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.