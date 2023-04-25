В Петербурге у пятиэтажки воспламенилась крыша

К сожалению, сегодняшний день, 25 апреля, для сотрудников министерства чрезвычайных ситуаций совсем не спокойный.

Так, например, сегодня произошёл пожар в пятиэтажном доме в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Специалистам приходилось тушить пламя в течение 42 минут.

Изначально сообщения о том, что произошло возгорание поступила из здания, расположенного по Детскосельскому бульвару. По этому адресу расположен жилой дом. К месту происшествия сразу же выехали огнеборцы. К месту происшествия пришлось направить 15 человек и три единицы специальной техники.

Как выяснили специалисты, горел один квадратный метр кровли. Ликвидировать пожар удалось в 17:08. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что сегодня, 25 апреля, произошёл пожар в отеле «Новый Петергоф». Он расположен на Санкт-Петербургском проспекте.