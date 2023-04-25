На Санкт-Петербургском проспекте произошёл пожар в отеле

Сегодня, 25 апреля, произошёл пожар в отеле «Новый Петергоф». Он расположен на Санкт-Петербургском проспекте. Как говорят сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций Петербурга, в здании загорелся кабель в полтора погонных метра. Он находился в подвале здания.

По имеющейся информации, из-за пожара пришлось эвакуировать как сотрудников, так и постояльцев отеля. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Пожар удалось локализовать в в 18:11. На данный момент пожар уже полностью потушен.

В пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций по Санкт-Петербургу добавили, что полыхающий кабель пришлось тушить 20 специалистам и четырём специальным машинам.

Какой-либо другой информации о произошедшем не приводится. В связи с чем загорелся кабель, также на данный момент неизвестно, пишет пресс-служба.