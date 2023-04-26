Скульптуры бронзовых быков вернут на Обводный канал

Как сообщает пресс-служба комитета по охране памятников Петербурга, скульптуры бронзовых быков после реставрации вернут на их историческое место — в Адмиралтейский район.

На данный момент они расположены у ворот Ленинградского мясокомбината им. Кирова на Московском шоссе. После того, как специалисты проведут реставрацию, фигуры решили вернуть на Обводный канал — к зданию Скотного двора. Соответствующее положительное заключение выдала и историко-культурная экспертиза.

Сейчас впервые за почти 200 лет проводится серьезная профессиональная реставрация фигур. Все-таки, за такой срок они успели прилично пострадать: как из-за обычных «болезней» металла, так и из-за того, что в Петербурге порой орудуют вандалы.

Ранее сообщалось, что в петербургской школе №619 проводятся проверки. Директора, заместителя и депутата ЗакСа проверяют по делу о мошенничестве.