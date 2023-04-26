Рахова прокомментировала допрос следкома по делу о мошенничестве

Депутат законодательного собрания Петербурга Елена Рахова прокомментировала допрос по делу о мошенничестве.

Как заявила Рахова, ни опровергнуть, ни подтвердить эту информацию она не может. Сейчас следственные действия ведутся, поэтому вся информация запрещена для разглашения. Она отметила, что есть вероятность, что в этой информации есть клевета. Она думает, что следствие разберётся, она же не знает никакой информации.

Кроме этого, она заявила, что также не может прокомментировать и предъявление ей обвинения.

Напомним, ранее полицейские выявили схему хищения денег из городского бюджета в одной из школ Петербурга. Как выяснилось, начиная с 2011-го руководство школы присваивало себе деньги. Они выделялись из бюджета на оплату труда сотрудникам, которые фактически в школе не работали. Как выяснилось, этими сотрудниками были родственники или близкие работников школы. Ущерб оценивается в сумму 28 000 000 руб. По версии следствия, к произошедшему имеет отношение и Рахова, курирующая Калининский район по линии образования и социальных вопросов, пишет 78.ру.