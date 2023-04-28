Петербургская полиция задержала таксиста-карманника

Петербургские полицейские задержали мужчину, который подозревается в краже мобильного телефона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в своих социальных сетях.

В отделение полиции изначально пришла пострадавшая. Она рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что ее ограбил таксист. Она вызывала его около пяти часов утра на Большой Конюшенной улице.

Как оказалось, задержанный — 51-летний уроженец Красноярского края. Украденный смартфон он передал скупщику. Тем не менее полиция успела изъять телефон. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее сообщалось, что на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Петербурге появилось 18 новых камер для фиксации нарушений ПДД. Свою работу они начнут уже в ближайшие дни. По имеющейся информации, камеры будут бдить за тем, как водители соблюдают скоростной режим.