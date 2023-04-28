Петербуржцы оказались в первой десятке посетивших уникальное лежбище морских львов на Камчатке

Санкт-Петербург вошел в первую десятку регионов, откуда туристы приезжают на лежбище сивучей – северных морских львов — в Петропавловске-Камчатском. Это одно из трех мест в мире, где сивучи живут в черте города.

В сезон сюда приезжают тысячи человек, чтобы понаблюдать за редкими животными, снять уникальные фото или видео. Благодаря стабильной работе сети билайн гости могут поделиться снимками и видеороликами в социальных сетях, чтобы больше людей увидели удивительных морских млекопитающих из этого удаленного места.

По данным оператора, любоваться сивучами гости приезжают практически со всех уголков России: помимо Санкт-Петербурга, в первой десятке оказались абоненты билайн из Москвы, Владивостока, Уфы, Барнаула, Хабаровска, Краснодара, Новосибирска, Иркутска и Казани.

На лежбище растет количество трафика: относительно марта 2022 года средний объем данных на абонента увеличился в 1,5 раза. В среднем каждый абонент билайн в районе лежбища использует количество трафика, эквивалентное тысяче фотографий, загруженных в соцсети.

Несколько месяцев назад билайн увеличил пропускную способность мобильного интернета 4G на Камчатке, и сеть оператора позволяет с комфортом поделиться снимками и видеороликами с края России через все 11 часовых поясов.

Сивуч или северный морской лев — крупнейший представитель семейства ушастых тюленей. В мире зарегистрировано всего три лежбища сивучей в городской черте: на Камчатке, Сахалине и Аляске.

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