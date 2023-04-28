С должников «Петербургтеплоэнерго» в Центральном районе Санкт-Петербурга взыщут 4 млн рублей

В отношении должников «Петербургтеплоэнерго», проживающих в Центральном районе Санкт-Петербурга, возбуждено 271 исполнительное производство на общую сумму порядка 4 млн рублей. Это означает, что к петербуржцам, в отношении которых судом было принято решение о взыскании задолженности, могут приехать судебные приставы.

В «Петербургтеплоэнерго» совместные выезды с представителями ФССП к должникам уже стали системой. Как правило, визит пристава сразу настраивает потребителя на нужные действия. В частности, недавно в ходе прошедшего в Центральном районе Санкт-Петербурга выезда двое должников оплатили задолженность на месте. Часть потребителей изъявили намерение заключить с компанией соглашение о рассрочке. В компании всегда готовы пойти навстречу тем, кто выразил желание погасить образовавшийся долг. Для оформления рассрочки заявление можно отправить:

по почте: 190900, г. Санкт-Петербург, ВОХ 1305;

по электронной почте: office@ptenergo.ru

Стоит помнить, что за несвоевременную или неполную оплату тепловой энергии начисляются пени, а также наличие задолженности может негативно повлиять на кредитную историю и послужить основанием для отказа в выплате субсидий и компенсаций расходов на оплату ЖКХ.

В свою очередь, вовремя оплаченная квитанция — это своевременное поступление средств, необходимых компании для проведения ремонтных работ в межотопительный период, а неплатежи могут поставить под вопрос бесперебойную подачу теплоносителя в зимний период.