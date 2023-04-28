Комплекс Русско-Высоцкой птицефабрики выставили на торги

Имущественный комплекс Русско-Высоцкой птицефабрики в Ломоносовском районе Петербурга вновь попытаются продать с молотка. Об этом сообщает restate.ru со ссылкой на конкурсного управляющего ООО «Русско–Высоцкая птицефабрика» Сергея Шокарева.

Это уже вторая попытка продать объект на торгах. На этот раз они состоятся 7 июля 2023 года. Цена вопроса -3,42 миллиарда рублей. Однако вместе с комплексом в придачу идет и арендатор.

Отметим, что Русско–Высоцкая птицефабрика входит в число крупнейших в 47 регионе. Иск с желанием выйти на торги направила сама птицефабрика. Причина — заказы сократились, а значит и доход. Кроме этого, долги по кредитам и налогам свыше 1,1 миллиарда, отмечает руководство фабрики.

Все эти годы (примерно 10 лет) птицефабрике безуспешно хотели найти инвестора, отмечает выше упомянутый портал.

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