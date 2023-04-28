По шашлычку: россиянам напомнили, как правильно разводить костры

Что ж, майские праздники уже наступают нам на пятки… Вместе с хорошей погодой и выходными в мае, как правило, в одном ряду еще и шашлыки. Вот только все не так просто с приготовлением этого блюда – и мы сейчас не про рецепт.

Если вы живете в собственном доме или у вас есть дача, разводить огонь во дворе вы можете только в том случае, если есть специально оборудованное место, в котором разрешено установить мангал, грильницу.

Как оно должно быть оборудовано?

Во-первых, должен быть котлован или ров глубиной не менее 30 сантиметров, а также не более метра в поперечнике.

Площадка в идеальном раскладе должна быть залита бетоном и однозначно расчищена от сухой травы. На нее устанавливается металлическая емкость с устойчивым дном объемом не более 1 куб. метра. В качестве таковой можно использовать бочку, бак, другие емкости, но обязательно из негорючего материала.

Где можно разводить?

Ваше оборудованное место должно быть как минимум в пяти метрах от жилого дома. И на пути между мангалом и домом не должно быть каких-то препятствий в виде других строений. Важно, чтобы пеплу не было где осесть.

Также по близости вам надо иметь воду и песок – на случай возгорания.

А у воды можно?

Конечно, многие любят выбраться на шашлыки на дикую природу. Вот только так и штраф схлопотать можно.

Без специально оборудованного места разводить огонь на берегу реки, озера или в лесу запрещено. Так что если вы вдруг пошли этот шаг, то территорию надо расчистить и окольцевать противопожарной минерализованной полосой (ширина 0,4 метра).

Само собой, вблизи не должно быть никаких деревьев, кустарников, построек, стогов сена и прочего.

От всего этого нужно держаться на расстоянии 30-ти метров.

А что будет?

А будет штраф, друзья. Причем немаленький – от 5 до 15 тысяч рублей. Хотя, конечно, если повезет, то удастся отделаться предупреждением. Если вы нарушите правила пожарной безопасности в лесах, вам грозит штраф 15 000 – 30 000 рублей.