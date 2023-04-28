Квартира загорелась в Красносельском районе

Пожар в Красносельском районе Петербурга произошел 28 апреля 2023 года. Все случилось в 20:26 — именно в это время поступил сигнал о возгорании в министерство чрезвычайных ситуаций города и региона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в своих социальных сетях.

По имеющейся информации, огонь вспыхнул в Красносельском районе на проспекте Кузнецова, дом 10, корпус два.

В трехкомнатной отдельной квартире, в комнате площадью 15 квадратных метров, горели постельные принадлежности на площади 2 кв. метров. Как итог, пришлось эвакуировать одного человека.

В 22:16 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: две единицы техники и 10 человек личного состава. Что стало причиной возгорания, в министерстве чрезвычайных ситуаций не уточнили.