Подрядчики-аферисты обманули петербуржцев на 45 млн рублей

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга наконец закончили разборку с мошенниками, которые обманывали горожан при сделках с недвижимостью. Оказалось, что аферистами выступали сговорившиеся отец и сын.

Аферисты действовали в городе с 2019 года. Они заключали с застройщиками договоры о долевом участии в строительстве. После оформления всех бумаг не оплачивали взносы.

Петербуржцы находили граждан, которые соглашались на переуступку прав требования по указанным договорам. Потом участники аферы договаривались о сумме сделки и помещали деньги в депозитарную ячейку на совместный доступ.

Из-за неуплаты взносов договор с застройщиками расторгался, и граждане не могли вернуть свои сбережения. На такую схему попались шесть петербуржцев. Сумма ущерба составила 45 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД по Санкт-Петербургу.

Сейчас обвинение против подозреваемых уже утвердили. Материалы дела переданы в суд.