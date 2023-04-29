Петербуржским мотоциклистам представят новую экипировку

В Санкт-Петербурге с 29 апреля стартовала мотовыставка «IMIS-2023» на территории «Севкабель Порт». Для местных профессиональных байкеров и любителей техники здесь представили уникальную экипировку и различные аксессуары.

Выставка продлится до 1 мая. Подобное мероприятие в городе на Неве пользуется спросом. Проводят его уже в 12-й раз, и каждый год зрителям представляют что-то новое.

В 2023 году изюминкой события станет возобновленный Кубок Санкт-Петербурга среди мотореставраторов и коллекционеров «Oldtimer». Посетителям наравне в последними моделями представят старинные байки. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Посмотреть на технику будет интересно даже тем петербуржцам и туристам, которые далеки от мира гонок. Дополнительно зрители смогут что-то для себя почерпнуть.

Ранее сообщалось, что байкеры выступят на Фестивале ледоколов в Санкт-Петербурге.