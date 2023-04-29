Белых воротничков из Санкт-Петербурга приучают к зарядке

В офисах компаний Санкт-Петербурга массово стали появляться тренажерные залы. Приученных к заседаниям перед компьютером горожан хотят вновь привлечь к спорту.

На предприятия постепенно возвращается производственная гимнастика. Некоторые компании даже вводят обязательную физкультуру для сотрудников. При этом реакция на такие изменения в жизни белых воротничков может оказаться самой разной.

К интересной тенденции уже подключились в 38-й больнице имени Семашко в Пушкине. Здесь медперсонал проходит небольшую зарядку перед рабочим днем: махи руками и растяжка. Такой информацией поделились в эфире телеканала «Санкт-Петербург»‎.

Также опыт такой гимнастики перенимают на предприятии по производству газовых турбин. Для желающих заняться спортом в помещении оборудовали отдельный зал.

Руководители компаний надеются, что спорт поднимет эффективность работы сотрудников. Пока конкретных показательных результатов не наблюдалось.

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