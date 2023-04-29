У россиян неожиданно вырос интерес к изучению турецкого языка

За прошедшую часть 2023 года у россиян снизился интерес к изучению языков, на которых говорят в популярных для переезда странах. Раньше граждане РФ регулярно нанимали репетиторов по грузинскому и сербскому, но сейчас спрос на такие услуги резко упал.

Больше всего снизился интерес к ивриту. Потребность в изучении этого языка упала у 64% обучающихся. Мечта выучить грузинский перестала тяготить 46% человек. Еще 11% потеряли влечение к сербскому языку.

При этом россияне стали чаще обращаться к репетиторам по турецкому языку. Спрос возрос на 7%. Похожая ситуация затронула и армянский язык. Такие данные получили исследователи «Профи», пишет РБК.

Причины таких перемен могут оказаться самыми разными. На ситуацию могла повлиять общая обстановка в мире.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция налаживают сотрудничество в сфере авиасообщений.