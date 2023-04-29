Россию и Турцию свяжут 49 допрейсов в неделю

Несмотря на антироссийские санкции, РФ продолжает налаживать сотрудничество с другими странами. Сейчас удалось договориться с партнерской Турцией об увеличении объема новых авиаперевозок разного рода.

Развитие дружеских отношений придется на сферу воздушных пассажирских перевозок. Предполагается, что Россию и Турцию теперь будет связывать сразу 49 дополнительных рейсов еженедельно.

По данным пресс-службы Министерства транспорта России, российские авиационные компании уже подтвердили заявки на подобные дополнительные полеты. Суммарная частота окажется крайне высокой, пишут РИА Новости.

С учетом допрейсов страны будет связывать уже больше 720 рейсов в неделю. Полеты ведутся по 62 маршрутам.

Ранее сообщалось, что иностранных выпускников из вуза Петербурга отправят в Турцию для работы на атомной станции.