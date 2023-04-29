В Петербурге выпустилась волна военных врачей

В субботу, 29 апреля, в Санкт-Петербурге долгожданные дипломы о получении образования получили выпускники Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. Из учреждения вышли специалистами будущие военные врачи.

В образовательном заведении подготовили специалистов разной подготовки. Часть из них присоединиться к деятельности Ракетных, Сухопутных и Воздушно-десантных войск РФ. Отдельные студенты пойдут учиться и дальше: их ждет ординатура.

Выпустившихся студентов уже успели поздравить местные чиновники. По традиции в адрес петербуржцев и приезжих учащихся было произнесено множество приятных и ценных слов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Также в ведомстве отметили, что 29 декабря 2023 года ВМА имени С.М. Кирова отметит свой почетный юбилей. Учреждение работает в городе уже 225 лет.

Ранее сообщалось, что между петербургскими вузами распределили гранты на 61 миллион рублей.