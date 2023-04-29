Работу воспитателей из Петербурга хотят улучшить с помощью дискуссий

Скиллы воспитателей Санкт-Петербурга планируют серьезно повышать с помощью целого комплекса мероприятий. Для сотрудников сферы уже 3 и 4 мая проведут выездной интенсив с панельной дискуссией.

Специалистов продолжат учить качественно вести воспитательный процесс. Это важная и неотъемлемая часть любого обучения, поэтому на нее стоит делать упор. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.

На интенсиве перед работниками будут выступать эксперты с полезными лекциями. При этом мероприятия не будут проходит только в формате слушания информации. Сами сотрудники тоже получат возможность выговориться.

Интенсив также будет включать в себя череду профессиональных тренингов.

Ранее сообщалось, что среди россиян заметно упал спрос на изучения некоторых языков: иврита, грузинского и сербского.