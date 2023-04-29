В аварии с автобусом в Петергофе оказался погибший

В Новом Петергофе на дороге со стороны Ораниенбаумского спуска в субботу, 29 апреля, случилась автомобильная авария с погибшим. На участке трассы легковушка влетела прямо в лоб автобуса.

Водитель легкового автомобиля погиб. Об этом сообщили очевидцы случившегося в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте».

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники скорой медицинской помощи и полицейские. Пока неизвестно, кто из пассажиров автобуса мог получить травмы.

Автобус после столкновения сшиб стоящий столб. Опора наклонена к обочине, что может мешать. Ее в ближайшее время планируют восстановить. Специалисты «Ленсвета» уже прибыли на место ДТП и ждут, когда следователи разрешат начать ремонт.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге случилась серьезная автомобильная авария. Мужчина в нетрезвом состоянии на легковушке влетел в припаркованных грузовик.