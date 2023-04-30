Петербуржцам станет сложнее получить ипотеку

Центробанк России ужесточает правила выдачи ипотеки. Уже с 1 мая найти подходящие предложения с низкими ставками будет крайне трудно. Ситуация затронет все регионы и города России, включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

По стране будут увеличены надбавки к коэффициентам риска по долевым займам на покупку квартир в новостройках. Из-за этого спрос на первичном рынке упадет, и положение дел в целом ухудшится.

При этом в секторе все еще сохраняются высокие темпы роста задолженностей. Об этом рассказал доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов, пишет «Прайм».

Чтобы устранить сложившуюся проблему или хотя бы изменить ее в лучшую сторону, нужно действовать комплексно. Проблемы в сфере ипотек могут негативно сказаться на экономике страны в целом.