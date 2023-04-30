Караулова сместила ведущего «Кто хочет стать миллионером?» Диброва

В качестве нового ведущего программы «Кто хочет стать миллионером?» утвердили певицу Юлианну Караулову. Теперь девушка будет возглавлять шоу на Первом канале вместо Дмитрия Диброва.

Первые съемки с Карауловой уже состоялись. Все прошло относительно успешно, так как певица уже знакома с программой: дважды была в зале в качестве участницы.

Юлианна Караулова отметила, что первое время будет внимательно относиться к критике. Комментарии по работе могут помочь развиваться и добиваться успехов.

Артистка назвала себя «первой женщиной-ведущей» в России. Караулова планирует на съемках больше внимания уделять комфорту участников, чтобы те могли расслабиться, пишет StarHit.

Дибров вел программу «Кто хочет стать миллионером?» целых 16 лет и сейчас именно он и ассоциируется с шоу. Увольнение артиста с Первого канала многих шокировало. Карауловой придется серьезно постараться, чтобы зрители полюбили ее столь же сильно.

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