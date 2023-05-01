От коронавируса скончались пять жителей Петербурга

К сожалению, коронавирус пока что остается одной из проблем системы здравоохранения. Во всём мире продолжают выявлять новые случаи заражения этой болезнью. Не является исключением и Санкт-Петербург.

По информации на 1 мая, выявлен 431 случай заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге. Кроме этого известно, что госпитализировать с осложнениями из-за этого заболевания пришлось 23 человека. Помимо этого, известно , что скончались от заболевания пять жителей города.

В тоже время известно, что побороть болезнь удалось 391 жителю города Петербурга. В совокупности с начала пандемии (с 2020-го – прим. Ред.) В Петербурге выявлен 1 940 051 случай заражения. За этот период времени также скончались от заболевания 37 625 человек, а выздоровели 1 896 873 человека. Такие данные приводит портал «стоп коронавирус» со ссылкой на данные управления Роспотребнадзора Российской Федерации.