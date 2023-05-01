В России от коронавируса скончался 31 житель

Увы и ах, коронавирусная инфекция до сих пор остается существенной проблемой для нынешней системы здравоохранения. Люди продолжают заболевать, получать серьезные побочки и, конечно, умирать. Однако справедливости ради, на сегодняшний день ситуация куда лучше, чем это было еще в самом начале пандемии — с начала 2020-го года.

Так, по информации Управления Роспотребнадзора Российской Федерации на 1 мая, госпитализировано 364 человека. Этот показатель на 14,2% меньше по сравнению с 30 апреля.

Также известно, что побороть болезнь смог 4 681 человек. Однако это количество на 18,2% меньше по сравнению с 30 апреля. Кроме этого, известно, что выявлено 4 242 новых случая COVID-19, подтвержден 31 летальный исход.

Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 4,2 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 2,3%.