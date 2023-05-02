Поврежденную ЛЭП в Ленобласти восстановят до конца недели

Энергетики завершат работу по восстановлению повреждённой опоры линии электропередачи на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области до конца недели. Об этом рассказали в пресс-службе «Магистральных электрических сетей Северо-Запада».

Как уточняет ТАСС, сейчас проводится демонтаж этой повреждённой опоры. В частности, специалисты подготавливают все к установке новой конструкции. После этого будет проложен провод и грозотрос.

В организации уточняют, что работы проводятся в круглосуточном режиме. Все работы планируется завершить на этой неделе. Кроме этого заявляется, что дома местных жителей продолжают обслуживать в штатном режиме. Инцидент никак не повлиял на электроснабжение потребителей.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что на месте подрыва опоры было найдено три взрывчатки. Тогда правоохранительные органы завели уголовные дела по статье о диверсии и о незаконном обороте взрывных устройств.