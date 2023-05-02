Принца Гарри может ждать унижение на коронации Карла lll

Сейчас в Британии во всю обсуждают коронацию Карла lll. Кажется, она вполне может стать причиной очередного скандала в королевской семье.

На этот раз речь идет о том, что Гарри могут запретить носить военную форму. В близких к королевству кругах обсуждают, что опальный принц будет носить на мероприятиях 6 мая и какова будет его роль в процессии.

Ну и на этом ещё не всё. Ещё одной темы для обсуждения в королевских кругах является то, что Гарри вынужден оставить свою семью: Меган Маркл никто не ждёт на этом мероприятии. Справедливости ради, стоит отметить и то, что между будущим королём и ней и ранее уже развивался конфликт.

Всё назревало очень активно ещё когда умирала Елизавета ll. Тогда Меган точно так же не пустили попрощаться с королевой, объясняя это тем, что ей здесь не место.

Почему же? Все просто. Тогда Карл заявил, что рядом с королевой должны быть только близкие люди – речь шла о сыновьях и наследниках. Других королевское семейство видеть на такой важной церемонии не хотело.

Недавно в сети также обсуждался конфликт Уильяма и Гарри. На этот раз принц Гарри чуть не сдал судусвоего брата. Он обвинил его в том, что тот умолчал историю о прослушивании телефона.