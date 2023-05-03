Петербурженки не поделили коммуналку и дошли до суда

Жительница Калининского района Санкт-Петербурга подала в суд на свою знакомую за то, что та оскорбляет ее нецензурной бранью и пытается вывести девушку на конфликт. Барышни проживают в соседних комнатах в коммунальной квартире.

Горожанка заявила, что ее соседка толкает ее в местах общего пользования. Даже были зафиксированы телесные повреждения. На место скандала несколько раз вызывали полицию, но избавиться от ссор девушкам самостоятельно так и не удалось.

Потерпевшая смогла подтвердить, что подружка на нее ругается: предоставили аудиозапись. Также помогли доказать вину и данные об обращении за медицинской помощью.

По итогу конфликт официально подтвердили. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Девушка-истец требовала возместить ей моральный ущерб, просила 300 тысяч рублей. Удалось выбить только 40 тысяч: столько с ответчицы взыскал суд.