Петербурженки не поделили коммуналку и дошли до суда

Жительница Калининского района Санкт-Петербурга подала в суд на свою знакомую за то, что та оскорбляет ее нецензурной бранью и пытается вывести девушку на конфликт. Барышни проживают в соседних комнатах в коммунальной квартире.
Горожанка заявила, что ее соседка толкает ее в местах общего пользования. Даже были зафиксированы телесные повреждения. На место скандала несколько раз вызывали полицию, но избавиться от ссор девушкам самостоятельно так и не удалось.
Потерпевшая смогла подтвердить, что подружка на нее ругается: предоставили аудиозапись. Также помогли доказать вину и данные об обращении за медицинской помощью.
По итогу конфликт официально подтвердили. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Девушка-истец требовала возместить ей моральный ущерб, просила 300 тысяч рублей. Удалось выбить только 40 тысяч: столько с ответчицы взыскал суд.