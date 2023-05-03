На проспекте Ветеранов наконец заменили фонари

В Санкт-Петербурге ведется масштабная работа по замене и ремонту опор освещения. Сейчас такая деятельность почти подошла к концу на проспекте Ветеранов.

Здесь уже поменяли 70% светильников. Петербуржцы с нетерпением ожидают, когда работы полностью завершат. После этого все фонари будут рабочими, так что ездить и ходить по участку будет уже не так страшно.

На участке от Зины Портновой до Пионерстроя установили 641 фонарь. Для монтажа здесь выбрали светодиодные элементы, а не натриевые. Те давно устарели и не соответствуют всем негласным требованиям.

Еще 270 фонарей в сторону проспекта Буденного появится только в 2024 году. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

В 2023 году работы продолжат вести на некоторых других улицах, включая центральные. Фонари устанавливают только с высокой цветопередачей для безопасности горожан.