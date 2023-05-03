Четверть россиян заявила об ухудшении материального положения

Россияне прокомментировали, как изменилось их материальное положение за прошедший год. Удивительно, но результаты оказались лучше, чем за предыдущие два года до этого.
Выяснилось, что сразу у 19% россиян материальное положение только заметно улучшилось. При этом секреты такой позитивной динамики в жизни граждан РФ раскрыты не были. В сравнении с прошлым годом показатель возрос сразу на 8%, что можно отнести к весьма позитивным изменениям.
Четверть опрошенных (25%) отметили, что материальное положение стало только хуже. Причины этому так же могут быть разными, специалисты не уточняли. В 2022 году об ухудшении заявляли 37% человек.
Еще 27% респондентов на данный момент ожидают, что жизнь наладится в следующем году. Об этом пишет телеграм-канал «Опросы и замеры»
Пессимистов оказалось чуть меньше: к ухудшениям ситуации в жизни готовятся 15% опрошенных.