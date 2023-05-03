В России упал уровень бедности

По итогам 2022 года по официальным данным в России проживает сразу 14,3 миллиона человек, чьи доходы оказались ниже границ бедности. Это примерно 9,8% всех жителей страны.

Ситуация остается неутешительной. При этом уровень бедности в РФ все же снижается. В 2021 году он составлял 10,5% от населения России, т.е. 15,3 миллиона человек.

По данным Росстата, понизился и показатель малоимущего населения. Он сократился с 11% в 2021 году до 9,8% в 2022 году.

Цифры в новом анализе оказались более точными. На этом сказалось то, что сейчас были учитаны доходы той части населения, которая задействована и в социальных программах. Также учитывалось порядка 60 тысяч домашних хозяйств с их доходами.

Пока неизвестно, сохранится ли тенденция к снижению уровня бедности по России. На ситуации могут значительно отразиться оставшиеся месяцы 2023 года.