Где в Петербурге можно посмотреть на цветущую сакуру

Весна радует жителей Санкт-Петербурга и приезжих туристов цветением сакуры. Это японское растение можно наблюдать сразу в нескольких точках северной столицы России.

В Петербурге наблюдать за цветением сакуры все желающие могут в Ботаническом саду Петра Великого. Там же возможно познакомиться и с другими удивительными растениями, на которые просто так по городу не наткнуться.

Также сакура радует петербуржцев и гостей столицы на Неве в садах Дружбы и Смольного. Об этом сообщает телеграм-канал «‎Объясняем.рф»‎. Оба участка доступны к посещению.

Сакура ассоциируется с Японией, но и в России встретить ее уже не такая редкость. Наравне с Санкт-Петербургом цветением могут похвастаться Москва и Челябинск. Также растение цветет в Сочинском дендрарии, где сейчас тоже полно туристов. Многие специально посещают города, чтобы понаблюдать за таким чудом природы.