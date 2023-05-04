Песков высказался об атаке по Кремлю

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал атаку на Кремль, которая произошла ночью на 3 мая. По его словам, за случившемся стоят Киев и Вашингтон.

Дмитрий Песков заявил, что Украина лишь выполняет поручения США, при этом сама часто не понимает, что творит. Пресс-секретарь назвал такую ситуацию «смехотворной», пишут РИА Новости. Уловки не работают, так как в России понимают истоки происходящего.

Изначально, по словам Дмитрия Пескова, о попытке теракта по Кремлю россиянам не сообщалось. Утаивать информацию от них не хотели, но времени на оперативное сообщение не было: устраняли последствия акции и оценивали ситуацию. Сейчас уже делятся всеми подробностями ЧП.

Также Песков рассказал, как сейчас держится Владимир Путин. По мнению пресс-секретаря президента, тот спокойно реагирует на происходящее. Глава государства четко дает команды: правильное поведение для экстремальных ситуаций.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в ходе указанной атаки не пострадал.