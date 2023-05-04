Что россияне думают про 9 мая

До Дня Победы, который в России традиционно празднуется 9 мая, остаются считанные дни. В преддверии важной даты россияне высказались о том, что думают о главном патриотическом событии страны. Некоторые выводы оказались весьма необычными.

День Победы самым важным праздником в России признали 65% россиян. Первенство 9 мая возглавляет последние пять лет — с 2018 года.

Наблюдается тенденция, по которой восприятие Дня победы тесно связано с возрастом респондентов. При этом и среди россиян любых социальных групп наблюдаются разные особенности отношения к этой дате.

Ассоциации с Днем Победы

Универсальным символом 9 мая в 2023 году оказался военный парад. В рейтинг самых сильных ассоциаций его выдвинули 63% россиян. Гордое второе место в ТОПе досталось георгиевской ленточке и ее 58%. Дальше следуют акция «Бессмертный полк» (54%), вечный огонь (45%) и песни военных лет (43%).

По данным опроса ВЦИОМ, россияне часто ассоциируют День Победы с косвенными атрибутами. Например, 22% респондентов упоминали фронтовую кашу как неотъемлемую часть праздника. Еще 15% вообще вспомнили про «наркомовские сто грамм».

У молодежи в возрасте 18-24 лет в вопросе про ассоциации чаще всплывают ответы «торжественный салют» и «красные гвоздики».

Великая Отечественная война коснулась каждого

В семьях девяти из десяти опрошенных нашлись участники ВОВ. Это сразу 89% от общего количества респондентов. Еще 6% не знает, воевал ли кто-то из их близких, поэтому, вероятно, истинный показатель включенности окажется чуть выше с учетом этих данных.

Только 39% хорошо осведомлены о родственниках, которые прошли столь сложный жизненный путь, связанный с войной. Треть россиян не знакома с этой частью истории своей семьи, а еще 14% вообще не могут получить информацию о родных-героях, так как они погибли или пропали без вести в военные годы.

Разбор основных моментов

Треть опрошенных (34%) назвала причиной военной трагедии внезапность нападения фашистской Германии. Эта часть опрошенных убеждена, что потерь могло оказаться куда меньше при других обстоятельствах.

Россияне подчеркивают важность помощи союзников в пути к победе в ВОВ. При этом 66% верят, что Советский Союз одержал бы победу в любом случае.

Мнение граждан России по поводу Дня Победы серьезно варьируется. Несмотря на это, наблюдаются и общие тенденции: все верят в родную страну.