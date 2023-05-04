Что будет с рынком вейп-шопов после всех запретов

В Госдуме России рассматривают законопроект, который может серьезно ужесточить правила оборота вейпов и жидкостей для них. Если новые корректировки примут, эта ниша рынка может потерпеть ряд потрясений.

Сейчас в Санкт-Петербурге действует больше 2,4 тысячи шопов, где торгуют вейпами и прочими устройствами. Их количество сократится, если требования ужесточат. Об этом рассказала эксперт компании KNRU Полина Фиофилова, сообщает пресс-служба организации.

Ожидается, что после перемен на рынке продажи серьезно упадут. При этом цены на вейпы наоборот поднимут, чтобы реабилитироваться. Это негативно скажется на спросе, так как основная целевая аудитория таких агрегатов — молодежь от 18 лет, то есть не самая платежеспособная часть общества.

Низкий спрос будет напрямую вредить компания. Сейчас вейп-шопы арендуют в Петербурге дорогие помещения. В среднем за них отдают по 15 тысяч рублей за квадратный метр. Вывозить такие суммы после корректировок в законодательстве будет трудно.