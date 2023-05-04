Власти рассказали о планах на ввод недвижимости

В столице России всего за квартал 2023 года уже выполнили больше половины плана по вводу недвижимости в эксплуатацию. За три месяца завершили работу с 4,5 миллиона «квадратами», 2,1 миллиона из которых — под жилье горожан.

Всего до конца 2023 года планируется ввести 8,5 миллиона квадратных метров жилья в Москве. Здесь учитываются суммарно показатели по недвижимости различного назначения.

Как пишет Restate, о выполнении указанного плана высказался заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он придерживается позиции, что на рынке недвижимости наблюдается позитивная динамика, учитывая все упомянутые цифры.

На ситуацию даже почти не влияют внешние негативные факторы. Также в порядке остается финансирование. Сейчас большую часть денег на строительство зданий в Москве покрывают частные инвесторы.