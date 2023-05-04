Подозреваемого в убийстве школьницы под Петербургом заключили под стражу

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании мер пресечения против подростка. Правоохранители требовали заключить под стражу 16-летнего молодого человека.

Юноша проходит подозреваемым по делу об убийстве 13-летней ученицы седьмого класса. Девочку, по версии следствия, завели в лес под предлогом пикника, убили и закопали в заранее подготовленной яме.

Несовершеннолетнего подозреваемого в убийстве уже задержали. Сейчас он заключен под стражу. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По решению суда, под стражей юноша пробудет до 2 июля 2023 года. Масштабное разбирательство по факту убийства продолжается.

Ранее сообщалось, что следствие предварительно запрашивало арест подозреваемых, так как по делу проходят несовершеннолетние граждане.