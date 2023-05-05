Меняем Тиндер на газету: как знакомились, когда не было дейт-приложений

Сначала от россиянам поставил дизлайк сервис для знакомств Badoo, а за ним и Tinder. Конечно, определенные российские аналоги имеются, но они не столь лаконичны и привычны. Не думаем, что для кого-то подобные «санкции» станут трагедии, но давайте все-таки в шутку (а может и нет) вспомним, как же знакомились, когда и намека не было на подобные приложения.

Объявление в газету!

Какое-то время назад анкеты создавали совсем не в приложении, а в самой обычной газете. В принципе, вводные всё те же: увлечения, качества, цель знакомства, весь и рост писать тоже не забывали.

Да и список требований к своей второй половинке в таком объявлении тоже можно было — хоть целую портянку текста.

Привет, дискотеки

Самое время посетить клуб, или как раньше называлось — дискотеки. Что тогда, что сейчас люди туда приходят на позитиве, открытыми к знакомствам и прочему. Выбор, так сказать, тоже велик: выбирай — не хочу.

Даже если не заладится со знакомствами, вы вполне сможете развлечься вдоволь: натанцеваться и напеться, так сказать, отдохнуть душой и телом. Но в общем и целом — прочь стеснение, в этом случае оно точно ни к чему.

Сватовство в деле

Вариант для стеснительных — сватовство. Вполне можно знакомиться через друзей и друзей ваших друзей. Ну а почему бы не собраться большой компанией? Отличная возможность перезнакомиться. Если вам действительно мешает именно стеснение, то пусть кто-то из ваших знакомых выступит в роли свахи, представит вас — а дальше дело за малым, точки соприкосновения найти реально.