Как спланировать отпуск и остаться со здоровой психикой

Планирование отпуска часто вызывает больше стресса, чем положительных эмоций. Россияне слишком загружают голову планами и не могут расслабиться. Чтобы все прошло гладко, можно воспользоваться секретами от психолога.

Крайне важно в планировании отдыха учитывать индивидуальные желания. Учитывать требования друзей, детей и вторых половинок — хорошо, но про себя тоже забывать не нужно.

Если в обычные рабочие будни возникает перегруз, стоит рассмотреть вариант отдыха в одиночестве. После такого отпуска с абсолютно чистым рассудком получится вернуться не только на работу, но и домой к любимым. Об этом рассказала психолог Наталья Безгина в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

В целом во время отпуска себя лучше ничем не грузить. Можно сделать упор на поиск новых впечатлений, а задачи отложить подальше. Чтобы набраться сил, по мнению психолога, хватит буквально трех-четырех дней. На запасе энергии от отпуска вполне можно будет дождаться следующего.