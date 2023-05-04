В Петербурге нашли 58 мигрантов-нарушителей

Полиция Санкт-Петербурга провела череду рейдов по выявлению нарушений миграционного законодательства. Всего специалисты проверили 408 граждан стран ближнего зарубежья.

Рейды проводились на рынках Фрунзенского и Калининского районов северной столицы. По итогам проверок оказалось, что 58 иностранцев все же нарушили законы чужой страны.

Каждого из злоумышленников доставили в отдел полиции, где разбирательство продолжилось. Сейчас выясняются обстоятельства нарушений, их причины и следствия. Против иностранцев были составлены административные протоколы. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу.

Тех мигрантов, чьи нарушения оказались наиболее грубыми, должны направить в специальные центры содержания иностранных граждан. Кого-то даже выдворят из России с запретом на последующий въезд. Подробности об этом в ведомстве не уточнялись.