Петербург проиграл Краснодару в выгоде загородной аренды

Летний сезон все ближе, так что на российском рынке недвижимости стремительно растет спрос на загородную аренду. Горожане готовы отдавать любые деньги за коттеджи, лишь бы отдохнуть от надоевшей суеты.

Суммы, которые съемщики могут себе позволить заплатить за домик подальше от города, сильно варьируются. Для искателей роскошных вариантов предлагают отдых в Краснодарском крае. Здесь домик в 500 квадратных метров и с участком в десять соток обойдется примерно в миллион рублей в месяц.

В рейтинг дорогих мест для отдыха на лето вошли и участки под Санкт-Петербургом. Россияне в любое время года готовы отдыхать в Ленинградской области. Несмотря на это, ЛО все же уступила Краснодару, Калининграду и даже Москве и заняла только четвертое место.

В среднем аренда здесь обойдется в 390 тысяч рублей за 220 «квадратов». По данным пресс-службы сервиса Циан, к таким домикам предлагается участок сразу на 13 соток.

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