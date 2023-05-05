Петербургские врачи провели пять операций по замене хрусталика в прямом эфире

В Петербурге 28-29 апреля прошла ежегодная всероссийская научная конференция «Лазерная интраокулярная и рефракционная хирургия».

Конференция собрала более 1600 участников из России и из-за рубежа. На мероприятии выступили 163 эксперта — офтальмологи и микрохирурги. Врачи не только рассказали об уникальных технологиях возвращения зрения в безнадежных случаях, но и провели пять операций в прямом эфире.

На офтальмологических операциях использовалось инновационное лазерное оборудование. Пяти пациентам имплантировали внутриглазные искусственные хрусталики, и уже на следующий день были готовы результаты операции. Все вмешательства прошли успешно.

На конференции также рассказали об успехе уникальной операции, проведенной еще в 2022 году. Петербургские врачи смогли вернуть зрение молодой женщине, ослепшей на один глаз после банального ОРВИ. Из-за осложнения инфекции зрение пациентки упало до 5%. Уникальность вмешательства заключается в том, что операция проводилась не на сетчатке глаза, а под ней. После операции зрение на пострадавшем глазу восстановилось на 30% и продолжает улучшаться.