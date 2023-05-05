Прогулки по крышам привели петербургских руферов в следком

Прогулки по крышам — вполне себе уже отдельный вид туризма в Петербурге. Ну а кто не хочет забраться повыше, чтобы полюбоваться видами? Все бы ничего, вот только это не всегда незаконно, пишет издание Табло СМИ.

Есть статья, по которой организацию, осуществляющую такие прогулки, теперь вполне могут привлечь к ответственности. Так, речь идет о п. «а» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), говорят в следственном комитете Петербурга.

Уже нашлись и те, кто попался на этом нарушении. Пока еще неустановленные лица все-таки вывели туристов на крышу дома по улице Рубинштейна. Вот только о технике безопасности перед этим речи не шло, как и не выдавалось спецоборудования для прогулок по крыше.

Как пишет издание, это первое такое дело в отношении руферов, ранее они могли отделаться просто штрафами.