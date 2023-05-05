В Петербурге школьник на авто матери погонял полицейских

Полицейские в ходе погони задержала школьника, угнавшего автомобиль своей матери. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

По имеющейся информации, 4 мая вечером в отделение полиции обратилась 39-летняя женщина. Она рассказала, что ее 14-летний сын угнал ее авто — БМВ.

Полицейские заметили авто на Октябрьской набережной, его пытались остановить, однако подросток попытался скрыться, набирая скорость. В один момент юный гонщик не справился с управлением, влетев в полицейский автомобиль.

К счастью, о пострадавших речи не идет. Водитель иномарки был доставлен в отдел полиции для разбирательства, после чего передан законному представителю.

Ранее сообщалось, что в Петербурге уже завершили основной объем работ по демонтажу временных опор. Эти работы проводились в рамках капитального ремонта Биржевого моста.