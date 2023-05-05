В Петербурге проехать по Биржевому мосту получится уже 8 мая

В Петербурге уже завершили основной объем работ по демонтажу временных опор. Эти работы проводились в рамках капитального ремонта Биржевого моста. Все работы хотят завершить накануне Дня Победы. Об этом сообщает NWPress,ссылаясь на пресс-службу комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

По имеющейся информации, эти опоры поддерживали крылья разводного пролета. Известно, что мост закрывали, чтобы провести демонтаж свой. Однако специалисты все-так планируют завершить все работы 8 мая. К вечеру этого дня должны запустить движение по мосту.

Правда, подрядчик будет продолжать подготовку разводного пролета к активной навигации.

Ранее сообщалось, что петербургские власти подготовили поправки в местный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Теперь могут начать штрафовать даже за задержку или неуплату курортного сбора.