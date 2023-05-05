За неуплату курортного сбора в Петербурге начнут штрафовать

Петербургские власти подготовили поправки в местный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Теперь могут начать штрафовать даже за задержку или неуплату курортного сбора. Такой документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Так, ИП ждет штраф в размере 5000 рублей, а юрлиц — 10 000 рублей. При повторном нарушении ИП заплатит уже 25 000 рублей, юрлица – 50 000 рублей.

Если же вы задерживаете оплату курортного сбора, то ждут штрафы для ИП в размере 50 000 руб., для юрлиц – 75 000 руб. За повторное нарушение ИП заплатит штраф 100 000 руб., юрлица – 150 000 руб.

Ранее стало известно, что депутат Алексей Стариков из Санкт-Петербурга не смог доказать в суде легальность своих расходов. По итогу чиновника просто лишили имеющегося легкового автомобиля Volkswagen Touareg.