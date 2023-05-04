У петербургского депутата конфисковали автомобиль

Депутат Алексей Стариков из Санкт-Петербурга не смог доказать в суде легальность своих расходов. По итогу чиновника просто лишили имеющегося легкового автомобиля Volkswagen Touareg.

Машину обратили в доход государства по решению фрунзенского районного суда. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В ведомстве отметили, что изначально в суд обращался прокурор, потребовавший изучить расходы депутата Старикова, его жены и детей. Причиной разбирательства стало несоответствие расходов официальным доходам.

Суд посчитал, что доходы меньше расходов на 3,8 миллиона рублей. Все деньги депутат из Петербурга объяснить не смог. В качестве аргументов в свою пользу он отмечал, что часть средств — подарки и деньги, взятые в долг. Несмотря на упорную защиту, отстоять автомобиль не получилось.