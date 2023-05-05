Маникюрный набор стал жертвой вора-домушника в Ленобласти

Полицией в Пикалево задержан вор-домушник. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

В отделение полиции 4 мая обратилась местная жительница 38-ми лет. Она рассказала, что в ночь с 3 на 4 мая некто разбил окно в ее квартире на улице Горняков и стащил, внимание, материалы для маникюра — общая стоимость украденного составляет почти 40 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). В этот же день оперативная группа задержала подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый, неработающий 34-летний пикалевец.

Мужчина задержан, а украденное — изъято.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в поджоге задержан полицией в Волосовском районе Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

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