В Ленобласти на линейке школьникам распылили перцовый баллончик

На школьной линейке в Войсковицкой СОШ № 1 распылили перцовый баллончик. К расследованию произошедшего подключилась Гатчинская городская прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По имеющимся данным, перцовым баллончиком владела одна из учениц, а распылен он был из-за не самого осторожного обращения. Тем не менее несколько школьников из-за этого отравились. Им пришлось обратиться к медикам за помощью.

Теперь будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц по профилактике правонарушений».

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