В Ленобласти на линейке школьникам распылили перцовый баллончик

На школьной линейке в Войсковицкой СОШ № 1 распылили перцовый баллончик. К расследованию произошедшего подключилась Гатчинская городская прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По имеющимся данным, перцовым баллончиком владела одна из учениц, а распылен он был из-за не самого осторожного обращения. Тем не менее несколько школьников из-за этого отравились. Им пришлось обратиться к медикам за помощью.

Теперь будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц по профилактике правонарушений».

Ранее сообщалось, что в Ленинградском зоопарке очередное пополнение. Как рассказывают в пресс-службе зверинца, на этот раз родителями стали камерунские козы Мартин и Гамма. Козленок родился покладистым, говорят сотрудники зоопарка. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале.

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