В Ленинградском зоопарке появился маленький козленок

В Ленинградском зоопарке очередное пополнение. Как рассказывают в пресс-службе зверинца, на этот раз родителями стали камерунские козы Мартин и Гамма. Как и родители, новорожденный тоже обладает спокойным и покладистым характером, говорят сотрудники пресс-службы.

Да, пока что малыш питается только материнским молоком, но в то же время уже с радостью резвится во дворе. Правда, от матери лишний раз все-таки не отходит даже во внутреннем дворике фермы.

Совсем скоро малыша-козленка смогут увидеть и посетители Ленинградского зоопарка.

Ранее сообщалось, что у японских макак Киото и Миа в Ленинградском зоопарке родился детёныш. Сами родители приехали в Ленинградский зоопарк в 2015 году. За это время у них родилось два малыша. Один из них совсем недавно — мальчик. Теперь в зверинце жителям города предложили помочь с выбором имени.